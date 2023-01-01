WebCatalog
YouTrack

YouTrack

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: jetbrains.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde YouTrack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışları oluşturun. Bir daha asla prosesinizi bir takımın sınırlarına uymaya zorlamayın. Diğer proje yönetimi araçlarının aksine YouTrack ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir!

Web Sitesi: jetbrains.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, YouTrack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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