Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışları oluşturun. Bir daha asla prosesinizi bir takımın sınırlarına uymaya zorlamayın. Diğer proje yönetimi araçlarının aksine YouTrack ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir!

Web Sitesi: jetbrains.com

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