WebCatalog
Height

Height

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: height.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Height çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yazılım ekipleri için proje yönetimi. Görevler, sohbet ve esnek iş akışlarıyla daha hızlı işbirliği yapın. Sprintler, kilometre taşları, sürümler, öncelikler, hata raporlama, yol haritası, değişiklik günlüğü ve daha fazlası.

Web Sitesi: height.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Height ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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