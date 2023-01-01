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ProjectManager

ProjectManager

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Web Sitesi: projectmanager.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ProjectManager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekiplerin çevrimiçi planlama yapması, takip etmesi ve işbirliği yapması için tasarlanmış ödüllü proje yönetimi yazılımı. 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle projeleri yönetmeye bugün başlayın.

Web Sitesi: projectmanager.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ProjectManager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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