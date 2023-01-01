WebCatalog
Talk on Task

Talk on Task

talkontask.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Talk on Task çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan, uygun maliyetli bir Proje Yönetim Yazılımı. Talk on Task'ın Zaman izleme, Etkileşimli sohbet, Görev tabanlı sohbet, Proje raporlama vb. gibi yenilikçi özellikleri, onu piyasadaki diğer rakipler arasında öne çıkarıyor. İhtiyaçlarınıza göre bireysel kullanıcılarla veya belirli projeler hakkında belirli görevler hakkında sohbet edebileceğiniz benzersiz bir sohbet sistemine sahiptir.

Web Sitesi: talkontask.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Talk on Task ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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