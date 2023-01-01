RisePath Projeleri (eski adıyla PlanCentral) ile Projeleri Daha Hızlı Tamamlayın ve Daha Düzenli Kalın. RisePath Projects, görev yöneticisi, dosya depolama ve daha fazla özelliğe sahip, kullanımı kolay bir proje yönetimi ve ekip iletişimi uygulamasıdır. Bu proje planlama uygulaması, ekiplerin projeleri daha hızlı tamamlamasına ve daha organize kalmasına yardımcı olmak için basit ancak son derece etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

Web Sitesi: plancentral.com

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