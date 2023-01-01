WebCatalog
RisePath Projects

RisePath Projects

plancentral.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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RisePath Projeleri (eski adıyla PlanCentral) ile Projeleri Daha Hızlı Tamamlayın ve Daha Düzenli Kalın. RisePath Projects, görev yöneticisi, dosya depolama ve daha fazla özelliğe sahip, kullanımı kolay bir proje yönetimi ve ekip iletişimi uygulamasıdır. Bu proje planlama uygulaması, ekiplerin projeleri daha hızlı tamamlamasına ve daha organize kalmasına yardımcı olmak için basit ancak son derece etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

Web Sitesi: plancentral.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RisePath Projects ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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