WebCatalog
Tilvin

Tilvin

tilvin.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tilvin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tilvin Basit ve akıllı bir proje yönetim aracıdır. Projenizi yönetmenin kolay ve güçlü yolu. PROJEYİ HIZLI, KOLAY VE VERİMLİ HALE GETİRMEK İÇİN BULUT TABANLI PROJE YÖNETİM PLATFORMU. KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ, PROJELERİN KOLAYLIKLA YÖNETİLMESİNE YARDIMCI OLACAKTIR.

Web Sitesi: tilvin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tilvin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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