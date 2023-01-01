Projeleri, kişileri, görevleri, dosyaları ve etkinlikleri yönetmek için web tabanlı proje yönetimi aracı. İş kaosunu azaltmak, kaybedilen çalışma saatlerini yeniden yakalamak ve kritik iş öngörüleri elde etmek için Projecturf'ü kullanın.

Web Sitesi: projecturf.com

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