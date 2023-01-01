Workast, Slack ekipleri için en iyi proje yönetimi platformudur. Workast, ekiplerin projeleri, görevleri, etkinlikleri, müşterileri ve yapılacak işleri kolayca yönetmesine yardımcı olur. Bir dakikadan kısa sürede kaydolmak ve hem Slack hem de Workast'ta işlerinizi takip etmek için Slack hesabınızı kullanın, görevleri hızlı bir şekilde oluşturun ve çalışmak istediğiniz yerde ne yapılması gerektiğini görün.

Web Sitesi: workast.com

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