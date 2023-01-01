A1 Project Manager

A1 Proje Yöneticisi (eski adıyla Ekip Katibi), ekibinizi otomatik olarak düzenli tutan ve tüm projelerinizin ilerlemesini izleyen bir ekip ve proje yönetimi aracıdır. Sezgisel bir arayüz sayesinde ekip üyeleriniz bunu hemen anlayacak ve böylece ekibinizin artan verimliliğine ek olarak eğitimden de tasarruf edebileceksiniz.

Web Sitesi: a1.biz

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