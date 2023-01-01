WebCatalog
A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde A1 Project Manager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

A1 Proje Yöneticisi (eski adıyla Ekip Katibi), ekibinizi otomatik olarak düzenli tutan ve tüm projelerinizin ilerlemesini izleyen bir ekip ve proje yönetimi aracıdır. Sezgisel bir arayüz sayesinde ekip üyeleriniz bunu hemen anlayacak ve böylece ekibinizin artan verimliliğine ek olarak eğitimden de tasarruf edebileceksiniz.

Web Sitesi: a1.biz

Yasal Uyarı: WebCatalog, A1 Project Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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