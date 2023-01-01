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Disroot Project Board

Disroot Project Board

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Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Project Board çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir proje yönetim aracı. Disroot'un Proje panosu, Taiga tarafından desteklenen, çevik metodoloji göz önünde bulundurularak çalışan bir proje yönetim aracıdır. Katılan herkese projenizin mevcut durumuna ilişkin net ve görsel bir genel bakış sunar. Planlamayı çok kolaylaştırır ve sizin ve ekibinizin görevlere odaklanmasını sağlar. Basitçe bir proje oluşturun, grup üyelerinizi davet edin, görevler oluşturun ve bunları tahtaya koyun. Görevlerin sorumluluğunu kimin üstleneceğine karar verin, ilerlemeyi takip edin, yorum yapın, karar verin ve projenizin geliştiğini görün.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Project Board ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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