Disroot Project Board

Bir proje yönetim aracı. Disroot'un Proje panosu, Taiga tarafından desteklenen, çevik metodoloji göz önünde bulundurularak çalışan bir proje yönetim aracıdır. Katılan herkese projenizin mevcut durumuna ilişkin net ve görsel bir genel bakış sunar. Planlamayı çok kolaylaştırır ve sizin ve ekibinizin görevlere odaklanmasını sağlar. Basitçe bir proje oluşturun, grup üyelerinizi davet edin, görevler oluşturun ve bunları tahtaya koyun. Görevlerin sorumluluğunu kimin üstleneceğine karar verin, ilerlemeyi takip edin, yorum yapın, karar verin ve projenizin geliştiğini görün.

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