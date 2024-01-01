Project Insight

Project Insight

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Web Sitesi: projectinsight.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Project Insight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Project Insight, tüm çalışmalarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi kullanımı kolay tek bir çevrimiçi platformda merkezileştiren ödüllü bir iş ve proje yönetimi yazılımıdır. Paydaşlarınıza portföyünüz hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlamak için sorunlar, onaylar, giderler, planlama, geliştirme ve daha fazlasına kadar her şeyi birbirine bağlayın. PI, ücretsiz genişletilebilir bir sürüm veya tam özellikli ve gerçekten özelleştirilebilir bir kurumsal sürüm olarak sunulur. Araç, 2002'den bu yana her boyuttaki ve sektördeki şirkette 10.000'den fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. PI, akıllı planlama, güçlü kaynak yönetimi, zaman ve bütçeleme işlevleri, gerçek zamanlı özellikleri nedeniyle lider bir proje ve portföy yönetimi (PPM) çözümü olarak tanınmaktadır. proje ve portföy raporlaması ve kolaylaştırılmış çevik, şelale ve Kanban metodolojileri. PI'nin PPM çözümü esnektir ve JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google ve daha fazlası gibi yazılım uygulamalarıyla kullanıma hazır entegrasyonlar sunan tamamen özelleştirilebilir. PI ayrıca sağlam bir mobil uygulama ve sektördeki en iyi müşteri desteğini sunar.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: projectinsight.com

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