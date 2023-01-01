WebCatalog
Kendis

Kendis

app.kendis.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kendis çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kendis, Çevik Sürüm Trenlerini, Sürümlerini ve Portföyünü Planlamak ve Yönetmek için kullanılan bir Dijital Program Panosudur. Kuruluşlara Program veya Çözüm Artışı sırasında mükemmel ve anında görselleştirme sağlamak. Kendis, JIRA ile entegre olur ve gerçek zamanlı 2 yönlü senkronizasyon sunar. Kendis Board; P.I Planlama (SAFe), Dağıtılmış Ekip Planlama, Bağımlılık Takibi, Sürüm Yönetimi, Çözüm Treni (SAFe), Portföy Yönetimi

Web Sitesi: kendis.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kendis ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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