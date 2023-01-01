Kendis, Çevik Sürüm Trenlerini, Sürümlerini ve Portföyünü Planlamak ve Yönetmek için kullanılan bir Dijital Program Panosudur. Kuruluşlara Program veya Çözüm Artışı sırasında mükemmel ve anında görselleştirme sağlamak. Kendis, JIRA ile entegre olur ve gerçek zamanlı 2 yönlü senkronizasyon sunar. Kendis Board; P.I Planlama (SAFe), Dağıtılmış Ekip Planlama, Bağımlılık Takibi, Sürüm Yönetimi, Çözüm Treni (SAFe), Portföy Yönetimi

Web Sitesi: kendis.io

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