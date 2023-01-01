Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zoho Sprints çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Çevik ekipler için bir planlama ve izleme aracı. Zoho Sprints, değişime hazır kalmanızı ve mükemmel ürünleri zamanında teslim etmenizi sağlayan, karmaşıklıktan uzak, çevik bir araçtır.

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