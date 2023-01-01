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Zoho Sprints

Zoho Sprints

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Web Sitesi: zoho.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zoho Sprints çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çevik ekipler için bir planlama ve izleme aracı. Zoho Sprints, değişime hazır kalmanızı ve mükemmel ürünleri zamanında teslim etmenizi sağlayan, karmaşıklıktan uzak, çevik bir araçtır.

Web Sitesi: zoho.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zoho Sprints ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zoho Contracts

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