WebCatalog

ZenHub

ZenHub

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Web Sitesi: zenhub.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZenHub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ZenHub, GitHub içindeki çevik proje yönetimidir. GitHub'a güçlü izleme, planlama ve raporlama özellikleri ekleyin!

Web Sitesi: zenhub.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZenHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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