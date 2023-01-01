Binary Management

İç tasarımcılar için proje yönetimi aracı. İç tasarım endüstrisine odaklanan BM, 4 temel bileşeni birleştiren gelişmiş bir proje operasyon aracıdır: Planlama, Maliyetlendirme, Takip ve Raporlama.

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