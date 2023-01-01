Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirmeye kaydı. İlk ticari uygulaması Basecamp'tı, ardından Backpack, Campfire ve Highrise geldi. Açık kaynaklı web uygulaması çerçevesi Ruby on Rails, ilk olarak 37signals'ın dahili kullanımı için oluşturuldu ve ardından 2004'te halka açık hale getirildi. Şubat 2014'te şirket, tamamen amiral gemisi ürünü olan Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketin adının 37signals'tan Basecamp'a değiştirilmesi. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37signals adı altında birçok kitap yayınladılar.

Web Sitesi: basecamp.com

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