Ralph Lauren Corporation, 1967 yılında Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren tarafından kurulmuş, halka açık bir Amerikan moda şirketidir. Şirketin genel merkezi New York City'de olup, orta sınıftan lüks segmentlere kadar çeşitli ürünler üretmektedir.

Web Sitesi: ralphlauren.com

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