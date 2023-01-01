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Ralph Lauren

Ralph Lauren

ralphlauren.com

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Ralph Lauren Corporation, 1967 yılında Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren tarafından kurulmuş, halka açık bir Amerikan moda şirketidir. Şirketin genel merkezi New York City'de olup, orta sınıftan lüks segmentlere kadar çeşitli ürünler üretmektedir.

Web Sitesi: ralphlauren.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ralph Lauren ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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