Alexander McQueen, 1992 yılında tasarımcı Alexander McQueen tarafından kurulan İngiliz lüks moda evidir.

Web Sitesi: alexandermcqueen.com

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