Saint Laurent ve YSL olarak da bilinen Yves Saint Laurent SAS, 1962 yılında Yves Saint Laurent ve ortağı Pierre Bergé tarafından kurulan bir Fransız lüks moda evidir. Şirket haute couture, hazır giyim, deri aksesuarlar ve ayakkabılar konusunda uzmanlaşmıştır. Kozmetik serisi YSL Beauty, L'Oréal'e aittir.

Web Sitesi: ysl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Saint Laurent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.