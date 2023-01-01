Gucci, merkezi Floransa, İtalya'da bulunan bir İtalyan üst düzey lüks moda evidir. Ürün grupları arasında çanta, hazır giyim, ayakkabı, aksesuar ve ev dekorasyonu yer alıyor; adını ve markasını Gucci Beauty adı altında koku ve kozmetik alanında Coty, Inc.'e lisanslıyor.

Web Sitesi: gucci.com

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