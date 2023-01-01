Yaygın olarak Louis Vuitton olarak bilinen Louis Vuitton Malletier, 1854 yılında Louis Vuitton tarafından kurulan bir Fransız lüks moda evi ve şirketidir. Markanın LV monogramı, lüks çantalar ve deri ürünlerden hazır giyime, ayakkabılara, saatlere, mücevherlere, aksesuarlara, güneş gözlüklerine ve kitaplara kadar pek çok ürünün üzerinde yer alıyor.

Web Sitesi: louisvuitton.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Louis Vuitton ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.