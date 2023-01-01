Bottega Veneta, Milano, İtalya merkezli bir İtalyan lüks moda evidir. Ürün grupları arasında hazır giyim, çanta, ayakkabı, aksesuar ve takılar; ve kokular için adını ve markasını Coty, Inc.'e lisanslıyor.

Web Sitesi: bottegaveneta.com

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