HP Inc., merkezi Palo Alto, Kaliforniya'da bulunan ve kişisel bilgisayarlar (PC'ler), yazıcılar ve ilgili sarf malzemelerinin yanı sıra 3D baskı çözümleri geliştiren bir Amerikan çok uluslu bilgi teknolojisi şirketidir. Şirketin kurumsal ürün ve iş hizmetleri bölümlerinin halka açık yeni bir şirket olan Hewlett Packard Enterprise olarak ayrılmasının ardından orijinal Hewlett-Packard'ın yasal halefi olarak 1 Kasım 2015'te kuruldu.

Web Sitesi: hp.com

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