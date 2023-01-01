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Web Sitesi: netsuite.com

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NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.

Web Sitesi: netsuite.com

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