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ZaiConversations

ZaiConversations

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Web Sitesi: zailab.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZaiConversations çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zailab, küçük ve orta ölçekli iletişim merkezleri için tasarlanmış akıllı, bulut tabanlı çok kanallı bir iletişim çözümüdür. Yazılım, çağrıları akıllıca yönlendirmek ve önceliklendirmek için yapay zekayı kullanıyor; ayrıca entegre kalite değerlendirme ve iş gücü yönetimi araçları da sunuluyor.

Web Sitesi: zailab.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZaiConversations ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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