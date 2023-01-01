ZaiConversations

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zailab, küçük ve orta ölçekli iletişim merkezleri için tasarlanmış akıllı, bulut tabanlı çok kanallı bir iletişim çözümüdür. Yazılım, çağrıları akıllıca yönlendirmek ve önceliklendirmek için yapay zekayı kullanıyor; ayrıca entegre kalite değerlendirme ve iş gücü yönetimi araçları da sunuluyor.

Web Sitesi: zailab.com

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