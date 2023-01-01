Maldivler'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilmiş analiz, envanter yönetimi ve satış için gelişmiş araçlara sahip modern bir POS sistemi.

Web Sitesi: ewity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ewity POS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.