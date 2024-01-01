OfficeBooks, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanımı kolay bir işletme yönetimi uygulaması sunar. OfficeBooks çözümü, işlevsellik ve performanstan ödün vermeden ön ve altyapı maliyetlerini en aza indiren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Ana ürünümüz, kullanıcılara satışları, kişileri, satın almayı, üretimi, iş emirlerini ve envanter kontrolünü yönetmeye yönelik araçlar sağlayan, barındırılan bir işletme yönetimi uygulaması olan OfficeBooks.com'dur. Hepsinden iyisi, buluttaki OfficeBooks ile sisteminiz her yerde kullanılabilir; ofiste, evde veya yolda.

Web Sitesi: officebooks.com

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