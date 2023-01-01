WebCatalog
WinWeb

WinWeb

winweb.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WinWeb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

WinWeb, KOBİ'ler için hepsi bir arada SaaS platformu sağlar. CRM, satış kanalı, Muhasebe, yardım masası, stok kontrolü, ePOS + çok daha fazlası gibi modülleri içeren özel bir ERP platformu. WinWeb öncelikle toptan satış, hizmet ve perakende sektörlerine odaklanmaktadır. Uygulama başına 49$/pm'den veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış paketin tamamı için 99$/pm'den başlayan fiyatlarla. WinWeb, sizi çalışır duruma getirmek için ERP başlatma hizmetleri ve eğitimi sağlar. Buna veri aktarımı, sistemlerin taşınması ve personel eğitimi konularında yardım dahildir.

Web Sitesi: winweb.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WinWeb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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