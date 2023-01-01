WinWeb, KOBİ'ler için hepsi bir arada SaaS platformu sağlar. CRM, satış kanalı, Muhasebe, yardım masası, stok kontrolü, ePOS + çok daha fazlası gibi modülleri içeren özel bir ERP platformu. WinWeb öncelikle toptan satış, hizmet ve perakende sektörlerine odaklanmaktadır. Uygulama başına 49$/pm'den veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış paketin tamamı için 99$/pm'den başlayan fiyatlarla. WinWeb, sizi çalışır duruma getirmek için ERP başlatma hizmetleri ve eğitimi sağlar. Buna veri aktarımı, sistemlerin taşınması ve personel eğitimi konularında yardım dahildir.

Web Sitesi: winweb.com

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