Faturalandırma, öz değerlendirme, banka ithalatı, ödenekler, raporlar ve KDV iadelerini içeren küçük işletmelere yönelik muhasebe çözümü.

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