SimpleTax Tax

KDV'yi otomatik olarak hesaplayan çevrimiçi muhasebe yazılımı, küçük işletmeler için ticari banka hesaplarını yönetir.

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