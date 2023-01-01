Bokio, küçük işletmelerin ve bireysel yatırımcıların şirketlerini ve karlarını büyütmelerine yardımcı olan akıllı, bulut tabanlı bir çözümdür. AI tarafından desteklenen küçük işletme sahipleri için muhasebeyi otomatikleştiriyoruz. Özelleştirilmiş faturalar gönderin, durumlarını takip edin ve otomatik ödeme hatırlatıcıları gönderin. Makbuzun fotoğrafını çekip yükleyin ve yüklediğiniz banka işlemlerinizi kaydedin. Otomatik KDV beyanınızı doğrudan HMRC'ye gönderin. Hepsi ücretsiz!

Web Sitesi: bokio.co.uk

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