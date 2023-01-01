WebCatalog
Bokio

Bokio

app.bokio.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bokio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bokio, küçük işletmelerin ve bireysel yatırımcıların şirketlerini ve karlarını büyütmelerine yardımcı olan akıllı, bulut tabanlı bir çözümdür. AI tarafından desteklenen küçük işletme sahipleri için muhasebeyi otomatikleştiriyoruz. Özelleştirilmiş faturalar gönderin, durumlarını takip edin ve otomatik ödeme hatırlatıcıları gönderin. Makbuzun fotoğrafını çekip yükleyin ve yüklediğiniz banka işlemlerinizi kaydedin. Otomatik KDV beyanınızı doğrudan HMRC'ye gönderin. Hepsi ücretsiz!

Web Sitesi: bokio.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bokio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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