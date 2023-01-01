WebCatalog

TrulySmall

TrulySmall

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: trulysmall.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TrulySmall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kashoo, otomatik mutabakata ek olarak OCR ve makbuz eşleştirme de sağlar. Gelen Kutusu'na bir makbuzun resmini bırakmanız yeterlidir; Kashoo bunu otomatik olarak bir işlemle eşleştirecektir.

Web Sitesi: trulysmall.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TrulySmall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Kashoo

Kashoo

kashoo.com

Bokio

Bokio

bokio.co.uk

Finaloop

Finaloop

finaloop.com

CARTO

CARTO

carto.com

Wave

Wave

waveapps.com

Neat

Neat

neat.com

FirstCNB

FirstCNB

firstcnb.com

FirstCNB Business

FirstCNB Business

firstcnb.com

Minox

Minox

minox.nl

OnlineOCR.net

OnlineOCR.net

onlineocr.net

Crunched

Crunched

crunched.io

AccountingBox

AccountingBox

administratiebox.nl

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası