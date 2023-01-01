TrulySmall

Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kashoo, otomatik mutabakata ek olarak OCR ve makbuz eşleştirme de sağlar. Gelen Kutusu'na bir makbuzun resmini bırakmanız yeterlidir; Kashoo bunu otomatik olarak bir işlemle eşleştirecektir.

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