Hollandaca dil muhasebe yazılımı. Satış yönetimini, satın almayı otomatikleştirir, banka mutabakatı yapar ve gösterge tablolarıyla birlikte gelir.

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