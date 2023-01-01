Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL), Bangladeş'te ortak girişimle planlanmış bir özel ticari bankadır. DBBL 3 Haziran 1996'dan itibaren faaliyete geçmiştir.

Web Sitesi: dutchbanglabank.com

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