Stanbic Bank Uganda Limited, Uganda'da bulunan ticari bir bankadır ve ulusal bankacılık düzenleyicisi olan Bank of Uganda tarafından lisanslanmıştır.

Web Sitesi: stanbicbank.co.ug

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