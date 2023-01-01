Bank of Ireland Group plc, İrlanda'da ticari bir banka işletmesidir ve geleneksel Büyük Dört İrlanda bankasından biridir. Tarihsel olarak İrlanda'nın önde gelen bankacılık organizasyonu olan Banka, İrlanda bankacılık tarihinde benzersiz bir konuma sahiptir.

Web Sitesi: bankofireland.com

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