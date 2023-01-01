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FNB

FNB

fnb.co.za

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First National Bank (FNB), Güney Afrika'nın "dört büyük" bankasından biridir. Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası'nda FSR sembolü altında işlem gören büyük bir finansal hizmetler grubu olan FirstRand'ın bir bölümüdür.

Web Sitesi: fnb.co.za

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