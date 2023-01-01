WebCatalog
SSI Web Trading

SSI Web Trading

webtrading.ssi.com.vn

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Saigon Securities Incorporation, Vietnam merkezli bir finansal yatırım hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, menkul kıymet alım satımı, menkul kıymet komisyonculuğu, sigortacılık hizmeti, menkul kıymet saklamanın yanı sıra piyasa ve iş sektörü analizini de içeren menkul kıymet hizmetleriyle uğraşmaktadır. Ayrıca portföy yönetimi hizmeti, kara ve denizaşırı fon yönetimi hizmeti ve yatırım danışmanlığı hizmeti de dahil olmak üzere varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca Şirket, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında kurumsal finansman danışmanlığı, sermaye artırımı danışmanlığı gibi yatırım bankacılığı hizmetleri de sunmaktadır. Diğer faaliyetler, sermaye yatırımı alım satım faaliyetlerini, tahvil aracılıklarını, aracılık taahhütlerini ve diğer sermaye yatırım hizmetlerini içeren hazine hizmetleridir.

Web Sitesi: ssi.com.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, SSI Web Trading ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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