Upbit, 2017 yılında kurulmuş bir Güney Kore kripto para borsasıdır. Güney Kore'nin en değerli girişimlerinden biri olan Dunamu tarafından işletilmektedir.

Web Sitesi: upbit.com

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