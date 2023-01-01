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Bithumb

Bithumb

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Web Sitesi: bithumb.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bithumb, Güney Koreli bir kripto para borsasıdır. 2014 yılında Javier Sim tarafından kurulan Bithumb Kore, 8 milyon kayıtlı kullanıcıya, 1 milyon mobil uygulama kullanıcısına ve 1 trilyon ABD dolarını aşan mevcut kümülatif işlem hacmine sahip, ülkedeki en etkili dijital para borsasıdır.

Web Sitesi: bithumb.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bithumb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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