WebCatalog
XT.COM

XT.COM

xt.com

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Temmuz 2018'de HK'de kurulan XT Exchange, dünyanın ilk sosyalleştirilmiş dijital varlık alım satım platformudur. Platform, 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı, aylık 200.000'den fazla aktif kullanıcısı ve ekosistemde 7 milyondan fazla kullanıcısı olan küresel bir üst düzey alan adı olan XT.com'a sahiptir. XT, döviz ticareti, OTC ticareti, marj ticareti, sözleşme ticareti vb. gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunar; XT.com, 100'den fazla yüksek kaliteli para birimi ve 300 işlem çiftinden oluşan kapsamlı bir işlem platformuna sahiptir.

Web Sitesi: xt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, XT.COM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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