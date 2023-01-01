Temmuz 2018'de HK'de kurulan XT Exchange, dünyanın ilk sosyalleştirilmiş dijital varlık alım satım platformudur. Platform, 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı, aylık 200.000'den fazla aktif kullanıcısı ve ekosistemde 7 milyondan fazla kullanıcısı olan küresel bir üst düzey alan adı olan XT.com'a sahiptir. XT, döviz ticareti, OTC ticareti, marj ticareti, sözleşme ticareti vb. gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunar; XT.com, 100'den fazla yüksek kaliteli para birimi ve 300 işlem çiftinden oluşan kapsamlı bir işlem platformuna sahiptir.

Web Sitesi: xt.com

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