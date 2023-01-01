Nami Exchange, Vietnamlı bir ekip tarafından kurulan ilk kripto para borsalarından biridir. Nami Exchange mobil uygulaması, kullanıcıların Nami ekosistemine erişmesine ve 1000'e yakın kripto çifti ile işlem yapmasına olanak tanıyor. Mobil uygulama, resmi Nami Exchange web sitesiyle birlikte kullanıcılara sorunsuz ticaret için kesintisiz, güvenli ve optimize edilmiş bir deneyim sunar.

Web Sitesi: nami.exchange

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