Huyndai USA

Genellikle Hyundai Motors olarak kısaltılan ve genel olarak Hyundai olarak bilinen Hyundai Motor Company, merkezi Seul, Güney Kore'de bulunan Güney Koreli çok uluslu bir otomotiv üreticisidir. Hyundai Motor Company 1967 yılında kuruldu.

Web Sitesi: hyundaiusa.com

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