Buick veya resmi olarak General Motors'un Buick Motor Bölümü, Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un bir bölümüdür. Otomotiv öncüsü David Dunbar Buick tarafından kurulan şirket, ilk Amerikan otomobil markaları arasındaydı ve 1908'de General Motors'u kuran şirketti.

Web Sitesi: buick.com

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