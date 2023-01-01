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Jeep

Jeep

jeep.com

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Jeep, şu anda çok uluslu şirket Stellantis'e ait olan bir Amerikan otomobil markasıdır. Jeep, Chrysler'in Jeep markasını ve kalan varlıklarını önceki sahibi American Motors Corporation'dan satın aldığı 1987 yılından bu yana Chrysler'in bir parçası.

Web Sitesi: jeep.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jeep ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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