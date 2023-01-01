Jeep, şu anda çok uluslu şirket Stellantis'e ait olan bir Amerikan otomobil markasıdır. Jeep, Chrysler'in Jeep markasını ve kalan varlıklarını önceki sahibi American Motors Corporation'dan satın aldığı 1987 yılından bu yana Chrysler'in bir parçası.

Web Sitesi: jeep.com

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