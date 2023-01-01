GMC, eski adıyla General Motors Truck Company veya GMC Truck & Coach Division, Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un öncelikle kamyonlara ve ticari araçlara odaklanan bir bölümüdür. GMC şu anda premium tabanlı bir pazara hitap eden SUV'lar, kamyonetler, vanlar ve hafif hizmet kamyonları üretiyor.

Web Sitesi: gmc.com

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