NextEra Energy Inc.'in ana yan kuruluşu olan Florida Power & Light Company, Florida'daki en büyük enerji kuruluşudur. Bu, Florida'da yaklaşık 5 milyon müşteriye ve 11 milyon kişiye hizmet veren Florida merkezli bir Juno Beach enerji hizmeti şirketidir.

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