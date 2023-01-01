WebCatalog
FPL

FPL

fpl.com

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NextEra Energy Inc.'in ana yan kuruluşu olan Florida Power & Light Company, Florida'daki en büyük enerji kuruluşudur. Bu, Florida'da yaklaşık 5 milyon müşteriye ve 11 milyon kişiye hizmet veren Florida merkezli bir Juno Beach enerji hizmeti şirketidir.

Web Sitesi: fpl.com

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