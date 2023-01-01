RAM olarak stilize edilen ve daha önce Ram Truck Division olarak bilinen Ram Trucks, hafif ila orta ağırlıkta kamyonlar ve diğer ticari araçlardan oluşan bir Amerikan markası ve Stellantis'in bir bölümüdür. 2010 yılında Dodge'un bir yan ürünü olarak Ram Pickup kamyon serisinin adını kullanarak kuruldu.

Web Sitesi: ramtrucks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RAM Trucks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.