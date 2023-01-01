Xfinity olarak faaliyet gösteren Comcast Cable Communications, LLC, bir Amerikan telekomünikasyon şirketi ve Comcast Corporation'ın, şirket tarafından sağlanan kablolu televizyon, internet, telefon ve kablosuz hizmetleri pazarlamak için kullanılan bir bölümüdür. Marka ilk kez 2010 yılında tanıtıldı; bundan önce bu hizmetler öncelikle Comcast adı altında pazarlanıyordu.

Web Sitesi: xfinity.com

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