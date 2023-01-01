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NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSilo, DNS alan adları, web barındırma, e-posta hizmetleri, SSL sertifikaları ve diğer web sitesi ürünlerini sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt şirketidir.

Web Sitesi: namesilo.com

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